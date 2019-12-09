南投縣觀光旅宿業界龍頭，介紹各種優惠措施。（廖志晃攝）

溪頭妖怪村伴手禮種類繁多，物超所值。（廖志晃攝）

信義鄉盛產優質農產品，賞梅別忘造訪梅子夢工廠，採購伴手禮。（廖志晃攝）

埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡，製作的巧克力獲得國際大賽金牌獎！（廖志晃攝）

南投卉嘉年華，旅宿觀光產業好康大放送！（廖志晃攝）

世界美顏小姐高曼容，協助行銷妮娜巧克力。（廖志晃攝）

2019南投花卉嘉年華「花花世界嬉遊記」9日揭開序幕，從12月到明年3月，各鄉鎮花卉陸續盛開爭妍競艷，民眾可利用秋冬旅遊補助到南投賞花、泡湯，觀光旅宿業都推出優惠送好康，拍攝花況照片上傳，有機會獲得禮券等獎品。

花卉嘉年華由副縣長陳正昇、南投觀光大使高曼容，縣議員曾振炎、賴燕雪、全文才，信義鄉農會總幹事黃志輝、信義鄉長全志堅、魚池鄉長劉啟帆，南投縣旅館公會理事長林志穎、台灣民宿協會理事長彭成裕、南投縣觀光民宿協會理事長魏振宇、北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋、南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富等產業龍頭聯袂啟動。

南投花卉嘉年華系列活動，包括埔里花卉秋季展、埔里嘉年華之生生不息，信義鄉「踏雪尋梅」主要賞梅區包括烏松崙、風櫃斗及牛稠坑，還有全國最熱鬧的布農部落耶誕節晚會、草坪頭櫻花季；魚池鄉櫻紅迎春、九族文化村櫻花祭與薰衣草季，竹山鎮杉林溪牡丹花季，賞櫻勝地還有鳳凰自然教育園區、小半天石馬公園與暨南大學，還有仁愛鄉互新冬梅賞花季等。

今年的跨年晚會，有妖怪村跨年晚會、清境暗空公園跨年晚會，讓民眾在星空下欣賞演出，迎接2020新年。

陳正昇表示，花卉嘉年華配合「秋冬玩很大」活動，可享受比平時更優惠的住宿與旅遊，秋冬國旅優惠延長到明年1月底，歡迎全國民眾體驗花開全南投的樂趣。

林志穎表示，南投縣各觀光旅宿協會都加碼，包括免費入住小木屋、泡湯免費、觀光工廠免費參觀、伴手禮折扣等優惠，請把握良機！

縣府觀光處鼓勵民眾到南投旅遊，邀請知名插畫家米花兒、Daydreamers、史提夫龜、傲蕉猴獨家設計南投專屬花卉明信片，民眾可於南投各景點免費索取。民眾擔任「花況情報小隊長」，分享花況照片，有機會獲得500元超商禮券；參加網路主題活動，有機會將小米藍芽耳機、FUJIFILM instax拍立得帶回家！詳情可至南投各地旅遊景點索取活動DM，或上活動官網查詢http://www.rs-event.com.tw/2019NFT/。

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