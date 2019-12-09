冬季日夜溫差大，民眾若心血管狀況不好，可能會出現胸悶、心肌、喘不過氣等。營養師提醒，許多人認為冬季就該進補，一不小心吃下高熱量食物，身體變暖，對心臟的危害也跟著來。若想護心，應謹記「3多3少」飲食要訣，多精胺酸、多Omega-3脂肪酸、多水分，少油、少鹽、少酒。

營養師林若君表示，冬季護心的第1個飲食要訣是多精胺酸。1998年諾貝爾醫學獎Louis Ignarro博士研究發現，心血管系統會利用一氧化氮，調整各部位循環機能，一氧化氮可發揮使血管舒張的作用，藉此讓血液攜帶更多的氧氣、營養到全身。L-精胺酸(L-Arginine)是形成一氧化氮的主要原料之一，適度補充可保護心血管健康。

第2個飲食要訣為多Omega-3脂肪酸。林若君表示，油脂分為飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸，前者主要來自動物油，後者則多來自深海魚類。冬天應多吃好油，如富含不飽和脂肪酸的深海魚油、磷蝦油等，可降低膽固醇與三酸甘油酯，並減少心臟病發生風險，建議成人每天至少攝取約500毫克的Omega-3脂肪酸，以達保健功效。

林若君進一步表示，冬天人們較少出汗，不易口渴，常會忘記補充水分，導致體內血液濃度過高。水是向細胞輸送養份和維持體溫的必需，根據衛福部建議，成人一天須至少喝足2000 cc的水，即使秋冬也須喝足，才能確保血流通暢。若能在每個整點設定鬧鐘，或準備一個大容量水壺，即可協助自己定時定量喝水。

另一方面，林若君亦提醒民眾，飲食上應避免高油、高鹽、多酒。她表示，油膩飲食會使血脂、膽固醇上升，進而影響血管健康也會使體重增加；在鹽分的攝取上，每日不宜超過2400毫克的納（相當於6克的鹽）；而尾牙上常見的酒精不僅熱量高，更會促使血管收縮，將加重心臟將血液泵出的負擔，民眾不可不慎。

(中時 )