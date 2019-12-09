已經進行各種試驗多年的大陸高速磁浮列車近日又獲重大技術突破，此一研究上的進展將讓磁浮列車的時速達到理論上的600公里以上，已具備基礎來啟動高速磁浮列車試驗線建設，以及後續產業落地的條件。

據《多維新聞》指出，由大陸中車青島四方公司設計的磁浮列車正於杭州國際博覽中心的會場外進行展示，這是該公司製造的時速600公里高速磁浮試驗樣車首次實車展出。

報導說，從外觀上看，高速磁浮列車的車頭比現有運行的高鐵列車更修長，車廂內部整潔明亮，座位數可根據市場需求進行調整。與普通高鐵相比，該列車的維護成本相當低，壽命長達30年，甚至可以免維護；而且磁浮列車採用無人駕駛技術，比人力監控更準確，安全性有足夠保證。

據該公司設計師張志強指出，磁浮列車具有速度快、爬坡能力強等優點，可大幅提升城市通勤效率，促進城市群、市域間的一體化、同城化、通勤化發展。

報導表示，除了時速600公里高速磁浮試驗樣車，中車四方還展出了下一代碳纖維地鐵列車實車。

據瞭解，中車高速磁浮車研製項目於2016年7月啟動，由大陸中車公司組織，中車四方公司具體實施，聯合30餘家企業、高校、科研院所聯合共同攻關。

張志強表示，經過3年的技術攻關，課題團隊成功突破高速磁浮系列關鍵核心技術，車輛、牽引、運控通信等核心子系統研發取得重要階段性成果。

目前，中國大陸高鐵最高運營速度為每小時350公里，飛機巡航速度為每小時800公里到900公里，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

報導指出，時速600公里高速磁浮試驗樣車2019年5月23日在中車四方公司下線。自此，高速磁浮列車被大陸多省市列入佈局規劃。目前，該項目團隊正在推進5輛編組時速600公里高速磁浮工程樣車研製。按計劃，時速600公里高速磁浮工程樣車將在2020年下線，2021年在調試線上開展系統綜合試驗，並形成高速磁浮工程化能力。

(中時電子報)