創作歌手兼製作人林依霖的最新單曲〈Go My Way〉，選在第一張專輯發行十周年當天推出別具意義！林依霖於2009年發行第一張個人創作專輯，認識他的人都會稱他為一個全能音樂才女，不僅僅包辦詞曲創作、編曲、製作等，也精通多項樂器。她曾為五月天、八三夭、雀斑等樂團擔任編曲製作人，也曾參與陶喆、哈林、張震嶽、林宥嘉演唱會，有時在台上彈吉他有時負責管弦樂有時唱起和聲，更為小男孩樂團TICC演唱會擔任音樂總監。

在美國長大的林依霖畢業於南加大音樂產業學系，吸收了國外音樂環境的養分，回台之後一直在流行音樂幕後工作，直到2009年發行了第一張全創作專輯，雖然作為歌手沒有打開太大的知名度，但作品受到許多音樂人的賞識，除了五月天吉他手石頭找她一起組團玩音樂之外，五月天從2017年起也固定的找林依霖合作編曲。

如今再度推出作品，問她是否在做音樂的路上有過挫折或想要放棄，充滿正能量的她覺得音樂就是興趣、工作、生活，即使有些時候覺得結果不如預期，也不影響繼續做下去。在這十年間她跟無數不同的歌手、樂團、音樂人合作，從中持續的壯大自己對於音樂的能量，在這十週年的時刻推出全新單曲〈Go My Way〉作為對自己這十年來的一首總結。林依霖將於12日在西門河岸留言舉辦「林依霖 10年演唱會」。

林依霖相隔10年近日回歸歌壇。（當道音樂提供）

(中時 )