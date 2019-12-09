全台首座海港型購物設施「MITSUI OUTLET PARK台中港」12/12歡慶滿1週歲！在中台灣消費者的熱情相挺下，台中港三井OUTLET 今年將可順利達成「年營收50億元、總來客數高達800萬人次」的預期目標！

台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗9日因此宣布，持續看好中台灣的百貨消費市場，決定加碼擴大投資台中港三井OUTLET，二期預計明年夏季動工興建，2021年完工營運。

台中港三井OUTLET二期規劃50間店鋪，將以服飾、皮件、鞋品等雜貨類為主力，也將引進更多國際精品，預計2021年底營運。如此一來，台中港三井OUTLET一、二期，總店數加起來可達220家，迎戰預計本月25日試營運的麗寶OUTLET二期。

值得一提的是，為迎接開業即將屆滿一年，台中港三井OUTLET PARK自12/12至12/29舉辦「週年誕生祭」活動，各店舖也同步祭出最獨家回饋，商品最低2折起，而餐飲美食也為了即將來臨的耶誕跨年，推出各式豐富的聚餐推薦組合，還有週年限定的驚喜優惠。

另外，只要於12/12至12/22持當日全館任兩張單筆消費滿1,000元以上發票，還有機會抽中「台北/高雄-東京自由雙人行」、「知本老爺酒店住宿券」等大獎，加上週週假日的親子表演活動、還有網美、IG打卡最愛的絕美耶誕寶石燈飾裝置，就是要給民眾週年最感恩的購物回饋與開懷的港灣購物體驗！

(工商 )