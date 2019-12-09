景氣持續不佳，台達電（2308）月營收持續下滑，11月營收221.26億元、月減2％，僅比去年同期增加2.5％。不過法人表示，IA出現止跌訊號，11月營收不僅月增也年增，加上第四季客戶急單增加，或許有機會挑戰全年IA營收與去年持平。

台達電遭到中美貿易戰影響甚深，不少客戶因為不確定性而延後採購計畫，讓IA從去年底開始就持續不振，而在環保議題下，業界普遍看好的電動車與油電混合車需求，台達電不僅是電動車先驅特斯拉供應鏈的一員，也好不容易打入歐系汽車大廠，並在美國汽車工業重鎮底特律成立辦公室，大舉招募人才以就近服務客戶需求，然而，整體汽車需求同樣飽受中美貿易戰影響，至於中國5G商機是少數未受中美貿易戰帶賽的項目，可是中國5G基地台電源商機優先保留給「自己人」，台達電分不太到。

也因此，台達電營收6月攀上顛峰後，7月起逐月下滑，11月營收為226.47億元，比10月再減少2％，比起尚未合併泰達電的去年同期營收，只成長2.5％，好在累積前11月營收仍有2158.11億元，年增14％。

法人表示，台達電11月僅有零組件表現佳，被動元件乾坤，值得注意的是，營收連續下滑一整年的IA，11月不僅止跌、還比去年11月增加，以IA到11月為止的累積營收只比去年同期減少一點，以及中美貿易戰雖然未解、客戶展開大型投資的意願不高，面對不得不投資時都以急單因應，讓第四季急單明顯增加不少，不排除IA全年營收有機會與去年持平。

(工商 )