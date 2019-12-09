全球領先的科學與科技公司默克，已連續兩年獲得來自全球最大的專業積體電路製造服務公司──台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC，後簡稱台積電）所頒授之「卓越表現獎」，奠定其身為化學前驅物材料 (Precursor Material) 供應商之領先地位。

在台積電於2019年12月5日於新竹所舉辦的第十九屆「供應鏈管理論壇」上，默克特用材料事業體半導體科技事業執行副總裁Anand Nambiar代表默克從台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤接下這份殊榮。

在700家供應商中，共有14家企業獲頒「卓越表現獎」。默克為台積電供應化學前驅物材料，並以優質的技術支援、高品質的產品，以及與客戶緊密的配合與合作，而再次獲得表揚。台積電也特別感謝所有供應商夥伴們的支持，使台積電能擴充產能，設置七奈米量產製程技術，並佈局五奈米下世代技術。

Anand Nambiar表示：「默克致力於成為客戶最堅實的後盾，我們很高興能與客戶攜手發展最尖端的半導體製程技術，並成為他們成功背後的助力。未來默克將持續努力成為台積電最佳夥伴，特別是今年默克併購了慧盛先進科技公司（Versum Materials Inc.，以下簡稱慧盛）後，我們將能提供更深更廣的產品組合、核心技術、與在地化應用研發與生產平台。最後，我想感謝默克的全體團隊，對於提供客戶優質體驗展現一貫的堅持與付出，才讓我們贏得這項榮譽。」

今年默克陸續宣布完成Intermolecular與慧盛兩家公司的併購案，積極佈局該公司的半導體科技事業。未來整合後的默克將擁有更堅強的核心能力與產品組合，並能夠為客戶帶來更尖端與完整的解決方案。

(工商 )