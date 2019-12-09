聯華電子（2303）9日宣佈繼11月獲得台灣檢驗科技公司（SGS）頒發「氣候變遷管理卓越獎」後，再度因為卓越的節能減碳績效獲獎。其位於台南的十二吋廠Fab12A第一、二期廠區奪得經濟部「108年經濟部節能標竿獎金獎」。頒獎典禮今日於台大醫院國際會議中心舉行，聯電推派掌理台南廠區協理莊裕智代表，接受經濟部次長曾文生親自表揚。

獲得台灣電子業唯一最高榮譽節能標竿金獎的聯電Fab 12A P1/P2廠，於設備、製程、系統、管理推動全方位節能措施，包括導入智慧化能源管理系統進行大數據分析，滾動檢討能耗數據並探究節能潛力，透過控制系統及製程系統最佳化操作，有效管理能源使用，為業界推動智慧管理先驅。

聯華電子副總廖木良表示：「很高興聯華電子Fab 12A P1/P2廠這次能再次獲頒節能標竿的金獎，此難能可貴的成果，顯示公司在推動綠色設計、綠色製造與永續經營之行動已開花結果並普獲肯定。近年聯電透過導入工業4.0、人工智慧與機械學習等創新方案，全面化提升能源使用效率，降低碳排放為永續環境做出實質貢獻。整個改善過程充分發揮聯電創新應變的精神、精實聚焦的執行力，將企業公民的精神予以實踐。」

(工商 )