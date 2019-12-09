甘肅省政府新聞辦公室9日舉行新聞發布會，以「挖掘開發文化旅遊資源，打造網紅打卡城市」為主題表示，今年1-9月，全市累計接待國內外遊客6471.4萬人次，同比增長26.8％，實現旅遊總收入572.6億元，同比增長27.1％。

蘭州以「西部黃河之都、絲路山水名城」而聞名中外，是黃河唯一穿城而過的省會城市，擁有全國省會城市獨特的自然景觀。蘭州市副市長韋青祥說，尤其今年的旅客人數呈井噴式增長，蘭州一度成為「一票難求」「一房難求」的網紅打卡地。

(旺報 )