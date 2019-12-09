絲路文旅新場景 蘭州成網紅打卡地 21:372019/12/09 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為蘭州黃河風情線夜景。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 甘肅省政府新聞辦公室9日舉行新聞發布會，以「挖掘開發文化旅遊資源，打造網紅打卡城市」為主題表示，今年1-9月，全市累計接待國內外遊客6471.4萬人次，同比增長26.8％，實現旅遊總收入572.6億元，同比增長27.1％。 蘭州以「西部黃河之都、絲路山水名城」而聞名中外，是黃河唯一穿城而過的省會城市，擁有全國省會城市獨特的自然景觀。蘭州市副市長韋青祥說，尤其今年的旅客人數呈井噴式增長，蘭州一度成為「一票難求」「一房難求」的網紅打卡地。 (旺報 ) #網紅 #甘肅 #蘭州 #打卡 #絲路 也許您會感興趣 推薦閱讀 單身約砲又怨找不到好對象 潔哥曝關鍵原因打臉 08:192019/12/05 娛樂 女大生一絲不掛騎馬 背後原因超暖 11:262019/12/05 日常 外型太像神！他被富婆供養下場曝光 20:472019/12/05 搜奇 網吐「安佐想你了」前女友阿乃直率驚回：我知道啊 15:052019/12/06 娛樂 蘭州獸醫研究所疑爆布魯氏桿菌屬感染 65人陽性反應 20:412019/12/06 兩岸 烘焙市場成長快 網紅品牌層出 04:092019/12/08 焦點新聞 孫安佐打臉米砂放話追回阿乃 「只有她才是我女友」 20:502019/12/08 娛樂 時尚京味老字號 紮堆新機場 04:102019/12/09 焦點新聞 新黨爆講團到高雄 在地青年憂網軍、網紅亂象 12:012019/12/09 政治 各方好手集結羽球魂 用愛揮拍為身障團體發聲 18:262019/12/09 新消息 兩岸熱門新聞 時速600公里！陸磁浮列車獲突破 將啟動試驗線 - 兩岸 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 香港浸大學生會長：民進黨用港人鮮血換選票 - 兩岸 傳大陸政府機關將全面替換外國製電腦軟硬體 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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