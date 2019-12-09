日本首相安倍晉三9日在臨時國會閉幕記者會上，展現出要在自民黨總裁任期內完成修憲的決心。他說，「修憲絕對不是容易的路，但我想用我的雙手去完成」。

安倍表示，參院改選時執政黨贏得過半數議席，這反映出國民希望能好好討論修憲議題，最近的民調也顯示，輿論也贊成研討修憲議題，但國會上連修改《國民投票法》都沒有完成。

他表示，第一大黨的自民黨要率先促進日本國民對修憲議題的討論，「在接下來(明年)的通常國會的憲法審查會上，通過超越朝野政黨的框架熱烈地進行討論，希望能加速擬定符合令和時代的修憲原案」。

「修憲是自民黨建黨以來的基本方針，我認為實踐選舉所承諾的事是我們的責任，是政治的責任。修憲絕對不是容易的路，但一定要用我們的雙手，我親手去完成。」

有關解散眾院的時機，安倍表示，「如果認為該是問之於民的時候到來的話，我會毫不猶豫的解散(眾院)，舉行大選。」

(中時電子報)