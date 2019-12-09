綠營選戰主打亡國感。行政院副院長陳其邁今天主持「行政院動員會報」時表示，中國從來沒有放棄武力犯台的想法，各部會及地方政府絕對不能掉以輕心，務必落實各項動員整備，才能及時支援作戰，保障國民生命財產安全。

陳其邁表示，「全民防衛動員準備法」已於今年6月19日完成修正並由蔡總統公布，今日會議並通過「2021-2022年全民防衛動員準備綱領」，未來幾年動員重點工作已有明確依據，各單位應隨時思考可以精進、創新的地方，以嚴謹、細心的態度，貼近民眾的想法來制定、執行各項動員政策，爭取民眾支持，也讓動員成為保障國家安全的最堅強後盾。

陳其邁指出，動員任務平時積儲總體戰力，協助災害防救；戰時則統合運用全民力量，支援軍事作戰及緊急危難需求。今年我國經歷利奇馬、白鹿颱風、南方澳大橋斷裂等事故，有賴各部會與國軍部隊同心協力，才能有效降低災損，快速完成復原工作，讓民眾儘速回歸原本安穩的生活。

陳其邁在聽取經濟部「油氣動員準備及應變機制」報告後，除肯定經濟部積極推動各項油氣動員準備及演練，並建立應變機制；他也指示經濟部督導台灣中油及台塑石化公司，持續掌握油氣生產調度與輸送儲存設施安全管理，增加油氣動員演練場次，以確保供應穩定無虞。

陳其邁聽取內政部「民防團隊編組與訓練」報告後強調，警政署主管的「民防人力動員準備計畫」，長期依訓練計畫，落實民防團隊基本訓練及民防幹部訓練，有效發揮民防人力支援相關任務效能，並建立應變機制，值得肯定；未來也請內政部協調民防團隊配合參與國防部相關演習，以利於動員實施階段統合運用全民力量，支援軍事勤務及緊急危難應變。

(中時 )