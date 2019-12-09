儘管前方依舊能見度不高，但國泰金控今年打算「穩穩賺」，挑戰獲利歷史新高。國泰金9日公告11月自結獲利，單月稅後賺28.1億元，拿下11月單月獲利王，同時累計前11月稅後獲利590.9億元，亦是金控獲利金額第一名，每股稅後盈餘4.4元。

在子公司國泰人壽年底沒有計畫大量增提準備金或外匯價格變動準備金的情況下，國泰金全年可望挑戰稅後獲利破600億元大關，若達陣，將創國泰金創立以來的歷史獲利新高。

2019年年初，各界對資本市場都是一片悲觀，更覺得壽險業的天「正要開始黑」，但國泰金子公司國泰人壽今年憑藉機動實現股市及債市資本利得、持續增加的經常性收益及控制避險成本，前11月稅後獲利337.5億元，比去年同期仍小幅衰退5.49％，但已是從年初衰退二成一路縮小幅度，因為去年12月資本市場表現不佳，全年國壽稅後獲利311.7億元，今年若無意外，國壽全年獲利應可轉為正成長。

因為股市11月表現佳，國壽11月底淨值超過5,750億元，創歷史新高，帳上仍有大量的未實現獲利，伺機實現資本利得。

國泰世華銀前11月稅後賺221.4億元，比去年同期成長6.96％，穩定扮演國泰金另一獲利引擎。

若12月資本市場無太大波動，國泰金今年要挑戰獲利新高、突破600億元獲利大關，應無太大難度。

(工商 )