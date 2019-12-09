由亞洲化學學會聯盟（Federation of Asian Chemical Societies，FACS）所主辦「第十八屆亞洲化學大會」（Asian Chemical Congress， ACC）正在台北舉行，今年大會主題為「卓越化學，璀璨生活」。中技社董事長潘文炎獲頒發經濟發展傑出貢獻獎（Distinguished Contribution to Economic Advancement）。

2019年12月8日至12日假台北國際會議中心舉行「第十八屆亞洲化學大會」（Asian Chemical Congress， ACC）。亞洲化學大會為由亞洲化學學會聯盟（Federation of Asian Chemical Societies，FACS）所主辦，每兩年在亞洲不同國家舉行一次世界旗艦級化學大會。

亞洲化學學會聯盟是亞洲最大化學學會組織，由31個不同國家及地區之化學會組成，其所舉辦的亞洲化學大會提供化學家一優質交流平台，促進全世界化學學術與相關產業等研究資訊交換，使參與者吸收全球最先進化學知識，同時與來自各洲的專家學者交換知識與經驗，為化學界的國際盛會。

20年前大會曾在台北國際會議中心舉行。最近三次分別於新加坡、孟加拉以及澳洲舉行。今天大會請到諾貝爾化學獎1986年得主李遠哲、2010年得主鈴木章、2016年得主Sir J. Fraser Stoddart進行演講，均為卓越化學、璀璨生活最好的例證。

受矚目的是，這次亞洲化學學會聯盟今年頒發台灣中技社董事長潘文炎FACS經濟發展傑出貢獻獎。潘文炎曾在中油任職11年，他曾擔任國際經濟合作協會雙邊委員會台灣方主席，他在可再生能源及潔淨能源研發投入甚多，在中技社任董事長期間，在能源、環境及經濟領域都有多項研究，並設立教育研究基金培育國家人才。

(工商 )