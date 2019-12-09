黃明志新歌〈愛妳也愛她〉唱出渣男多P的惡行惡狀，MV邀請緋聞不斷的「反骨男孩 Wackyboys」成員孫生擔任男主角。黃明志坦言自己在為MV撰寫劇本時，從新聞報導耳聞孫生的「風流史」，因此萌生找他來演的念頭。他坦白欣賞孫生在面對「被抓包」一事時毫不掩飾地作風，在世人眼中是名「渣男」卻忠於自己令人佩服。

黃明志還特別註明MV服用警語：「道德魔人請小心服用，不然咕咕歪掉恕不負責。」黃明志解釋，該首歌描述劈腿男的心聲，同時投入多段感情難以自拔，就算是道德枷鎖的束縛下，也無法放棄任何一位伴侶，背負罵名在所不惜。拍攝MV前，黃明志一聯絡上孫生就得到應允。

黃明志說：「當初我聯絡上孫生，並邀請他飾演這個角色的時候，他一點都不介意，態度非常坦然毫不迴避閃縮，直接爽快地答應。其實心目中的唯一人選就是孫生，如果他不答應出演，就要找來美色誘騙他，卻沒有想到孫生一口答應這麼爽快。」大讚孫生演技精湛，完全把男主角劈腿的心酸、苦澀、猶豫、無奈等感性詮釋得淋漓盡致。

黃明志近日再推新歌。（亞洲通文創、初樂直播平台提供）

(中時 )