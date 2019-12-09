林姓老翁開車撞中山北路6段巷弄內民宅，因緊張又倒退撞入民宅圍籬。（民眾提供／李文正台北傳真）
林姓老翁開車撞中山北路6段巷弄內民宅，因緊張又倒退撞入民宅圍籬。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市士林區中山北路傍晚發生廂型車衝入民宅，駕駛手腳擦挫傷送醫並無大礙，但造成12輛機車受損、民宅圍籬受損，警方將後續將再調查事發原因。

85歲林姓老翁先因誤踩油門，先撞擊中山北路6段209巷弄內12輛機車，碰撞發生後，老翁更加緊張，再度誤將排檔換成倒退，衝入一旁民宅內。

警方表示，林姓老翁駕照狀態正常，今下午4時許開車出門，因先撞擊機車後緊張，誤踩油門2度撞入民宅，並無酒駕情事，警方將後續調查釐清事故責任。

(中時 )

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