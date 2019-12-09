85歲翁駕車撞12機車 緊張再衝民宅 20:222019/12/09 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 85歲林姓老翁打錯排檔桿，導致車輛衝入民宅。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林姓老翁開車撞中山北路6段巷弄內民宅，因緊張又倒退撞入民宅圍籬。（民眾提供／李文正台北傳真） 北市士林區中山北路傍晚發生廂型車衝入民宅，駕駛手腳擦挫傷送醫並無大礙，但造成12輛機車受損、民宅圍籬受損，警方將後續將再調查事發原因。 85歲林姓老翁先因誤踩油門，先撞擊中山北路6段209巷弄內12輛機車，碰撞發生後，老翁更加緊張，再度誤將排檔換成倒退，衝入一旁民宅內。 警方表示，林姓老翁駕照狀態正常，今下午4時許開車出門，因先撞擊機車後緊張，誤踩油門2度撞入民宅，並無酒駕情事，警方將後續調查釐清事故責任。 (中時 ) #台北 #中山北路 #85歲 #老翁 #駕車 #衝撞 #12機車 #緊張 #倒車 #民宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 8旬翁腳麻走不動 永和警暖心助返家 19:162019/12/06 社會 愈搞愈緊張 香港美商會主席會長入境澳門被拒 02:082019/12/08 兩岸 台南單親姊弟父驟逝 兼顧學業生計奉養85歲祖母 15:402019/12/08 社會 電商青睞台北港 帶旺海運快遞 04:102019/12/09 產業．科技 芝麻街大鳥操偶師史賓尼逝世 享壽85歲 07:032019/12/09 國際 《韓股》朝鮮半島緊張升高，韓股漲幅受抑 11:592019/12/09 財經 8旬老翁孤坐淋雨 警民合力助返家 15:132019/12/09 社會 老翁寒風細雨中迷途 警逐戶幫他找家人 16:342019/12/09 生活 特斯拉自駕車連撞二車 一輛是警車 17:512019/12/09 財經 社會熱門新聞 女軍人夜店安慰情傷同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 - 社會 地方小吃店傳撞擊聲 竟是老闆娘遭小學同學性侵 - 社會 【台大自肥王1】雇員妻月薪3萬 主任老公豪發加班費4萬 - 社會 前網協副秘書長驚爆卡神疑詐9000萬 上午提告 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。