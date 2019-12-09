《華爾街日報》報導，美股今年牛市狂奔，可望寫下6年來最佳表現，不過這波大波段行情散戶卻是逢高獲利了結，今年迄今散戶總共從美股贖回1,355億美元，創下史上最大規模贖回紀錄，不過投資專家認為，散戶此時持股比重偏低，代表這波牛市行情可望續燒。

根據Refinitiv Lipper的統計，今年迄今美股共同基金與ETF總共遭投資人淨贖回1,355億美元，創1992年開始追蹤此項數據以來的最高紀錄。

分析師指出，散戶投資人對美股多頭沒信心主因是中美貿易戰久拖未決，以及擔憂全球經濟可能陷入衰退，事實上美股基金自2018年第二季開始即出現資金淨流出，贖回潮總計已歷時連7季。

富國銀行投資機構資深全球股市策略師藍恩(Scott Wren)表示，「目前散戶投資人對美股的信心不足，甚至沒有追高買盤，而過去多頭行情觸頂前，必會看到許多散戶追高買盤不斷進場，美股基金吸金力也是節節高漲。」

根據Refinitiv指出，美股贖回潮係出現在共同基金，今年迄今總共呈現2,208億美元的資金淨流出，反觀美股ETF雖然呈現853億美元的資金淨流入，不過吸金量卻是創下8年來最低。

散戶逢高減碼並未打擊美股多頭氣焰，標普5百指數今年迄今仍大漲25％，很有機會創下2013年以來最大年線漲幅紀錄。

投資專家分析指出，散戶投資人近年來對美股的影響力已逐漸下滑，取而代之的是企業法人，近年美股企業實施庫藏股金額已迭創歷史新高。

根據高盛的研究報告發現，若包括員工分紅配股，今年美企實施庫藏股的買超總額估計高達4,800億美元。

另根據美股散戶投資人協會公布的調查顯示，截至上周止看好美股的散戶投資人的8周移動平均比率為3成6，雖較7月份的2成7低點已經反彈，但較2018年初的5成仍有一段落差。

(工商 )