《華爾街日報》報導，美股今年牛市狂奔，可望寫下6年來最佳表現，不過這波大波段行情散戶卻是逢高獲利了結，今年迄今散戶總共從美股贖回1,355億美元，創下史上最大規模贖回紀錄，不過投資專家認為，散戶此時持股比重偏低，代表這波牛市行情可望續燒。
根據Refinitiv Lipper的統計，今年迄今美股共同基金與ETF總共遭投資人淨贖回1,355億美元，創1992年開始追蹤此項數據以來的最高紀錄。
分析師指出，散戶投資人對美股多頭沒信心主因是中美貿易戰久拖未決，以及擔憂全球經濟可能陷入衰退，事實上美股基金自2018年第二季開始即出現資金淨流出，贖回潮總計已歷時連7季。
富國銀行投資機構資深全球股市策略師藍恩(Scott Wren)表示，「目前散戶投資人對美股的信心不足，甚至沒有追高買盤，而過去多頭行情觸頂前，必會看到許多散戶追高買盤不斷進場，美股基金吸金力也是節節高漲。」
根據Refinitiv指出，美股贖回潮係出現在共同基金，今年迄今總共呈現2,208億美元的資金淨流出，反觀美股ETF雖然呈現853億美元的資金淨流入，不過吸金量卻是創下8年來最低。
散戶逢高減碼並未打擊美股多頭氣焰，標普5百指數今年迄今仍大漲25％，很有機會創下2013年以來最大年線漲幅紀錄。
投資專家分析指出，散戶投資人近年來對美股的影響力已逐漸下滑，取而代之的是企業法人，近年美股企業實施庫藏股金額已迭創歷史新高。
根據高盛的研究報告發現，若包括員工分紅配股，今年美企實施庫藏股的買超總額估計高達4,800億美元。
另根據美股散戶投資人協會公布的調查顯示，截至上周止看好美股的散戶投資人的8周移動平均比率為3成6，雖較7月份的2成7低點已經反彈，但較2018年初的5成仍有一段落差。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。