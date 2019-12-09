DIGITIMES Research表示，毫米波在技術、應用、組網模式等阻礙重重，加上多數國家延遲毫米波頻譜釋出時間，使2019年全球毫米波市場發展發展未如預期，不過隨著高通加速推出更多毫米波晶片解決方案，加以毫米波頻譜取得成本比中低頻低廉，毫米波長期仍具規模化發展的機會。

現階段多數電信業者在5G頻段的規劃，仍以優先部署Sub-6GHz網路為主，但DIGITIMES Research引用GSA（Global mobile Suppliers Association）數據指出，全球有近半數、約44%電信業者持續試驗、商轉毫米波頻譜，代表大部分電信業者仍有部署毫米波網路的規畫，此外，毫米波擁有更豐沛的頻譜資源，業者在毫米波頻譜取得成本上，較Sub-6GHz更具優勢。

DIGITIMES Research也指出，高通在競爭者還未在市場上推出任何一個手機用毫米波模組產品之前，就已發表兩代解決方案，試圖在毫米波建立起技術領先護城河，高通強力推動生態鏈加速支援毫米波終端推出帶頭，2020年毫米波終端市場有機會百花齊放，然在技術尚未成熟、頻譜發放尚未到位、中國政策推動Sub-6GHz等因素下，大規模毫米波網路商用潮仍待時間發酵。

(工商 )