美國華盛頓州一名男子近日發生車禍身亡。神奇的是，車上兩名4歲雙胞胎女童竟自行解開兒童安全座椅，摸黑爬上陡峭路堤，獲得恰巧開車路過的好心駕駛及時救援。

美國有線電視新聞網（CNN）和K5 News報導，華盛頓州巡警發言人阿克斯特曼（Heather Axtman）指出，47歲男子西蒙斯（Corey Simmons）開車載著兩名4歲女兒，撞上距道路約61公尺處的林間樹木。

這起車禍發生於6日下午約6時，地點在華盛頓州惠德貝島（Whidbey Island）柯林頓（Clinton）社區郊外，距離西雅圖（Seattle）約一小時車程。

阿克斯特曼表示，西蒙斯當時未繫安全帶，可能因撞擊喪生。意外發生時，兩名女孩坐在後座，事後兩人自行解開兒童安全座椅爬出車外，穿過茂密林區爬上道路旁的小路堤。

一名好心婦女開車經過，發現兩名女童站在路邊，隨即停車將兩人帶入車內保暖，並撥打911報案。

阿克斯特曼形容，該地區是非常偏僻鄉下，任何人開車經過且正好看到這對女童的機率「真的是於恰當時機出現在恰當地點」。

警方及消防人員趕抵現場後宣告西蒙斯死亡。兩名女童僅受輕傷，被送至當地醫院治療，隨後已與家人團聚。

阿克斯特曼稱讚兩名女童「極其英勇」。她驚嘆，兩名小女童的英勇表現令人難以置信，她們如此年幼，卻能於車禍後在寒冷黑暗中找到脫身之路。

(中央社)