瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）9日發表報告，指出2018年全球軍火銷售成長近5%，全球前百大軍火製造商的總銷售額達4200億美元（約台幣12.8兆），而美國的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）依然是全球最大軍火製造商，去年軍售總額為473億美元，占全球軍火市場的11%。

報告指出，美國製造商的總銷售額達2460億美元，占去年全球軍火總營業額的59%，較2017年高了7.2%。主要原因是美國總統川普上台後決定汰舊換新武器設備，以加強對抗中國大陸和俄羅斯，讓美國軍火商獲利匪淺。

俄羅斯則為全球第二大軍火製造國，市占率為8.6%。其次是英國的8.4%及法國的5.5%，但報告並未包含中國大陸，因缺乏有效數據。

俄羅斯軍售較2017年大幅增加18%，主要是國內需求強勁，對其他國家軍售也持續增長，尤其輸出S-400防空飛彈系統。土耳其也有2間軍火製造商擠進百大軍火製造商排行榜。該國軍售總額為28億美元，比2017年大幅增加22%。估計中國大陸則有6-7家軍火製造商擠進百大榜。

(中時 )