Vengeance grabbed his own claw and had a meltdown（影／Haley Miller臉書）

美國剛一名女子海莉(Haley Miller)養的小龍蝦爆紅了！小龍蝦上演「自夾」崩潰劇，當牠左螯足夾住了自己的右螯足後，小龍蝦大概是想脫困，還激烈地翻肚腳不停地往上踢蹬的模樣，讓許多網友看了都被逗樂。最近這支影片的點閱還一度因為許多台灣網友去朝聖而爆增至37萬人次，讓女飼主非常驚訝。網友們紛紛留言解釋因為和台灣立委上演「自夾」秀雷同，目前這支龍蝦影片仍不斷有「中文留言」來朝聖。

海莉（Haley Miller）3日在臉書而分享一段有趣的影片，她養了一隻名為「復仇」（Vengeance）的藍色小龍蝦（Crayfish），因為牠不知怎地左螯夾到自己的右螯，讓牠瘋狂掙脫，甚至翻肚崩潰踢蹬著腳，「笑」果十足的模樣也讓海莉笑稱「牠抓到自己的手，卻崩潰了！」其他網友們看了笑說「演很大」、「戲精」。

「復仇」夾到自己的螯的畫面，卻引起大批台灣網友來朝聖，開玩笑說聯想到了立委陳玉珍手於外交部抗議時被門夾傷的情景，影片的點閱率已破37萬，目前仍在高速攀升中，中文留言也不斷增加當中，許多人留言笑說「該進急診室了吧藍色小龍蝦」、「快送『復仇』到重症病房呀！」、「我來朝聖玉珍蝦了！」、「它有心跳嗎？」、「顏色對了就會夾手」。

海莉起初看到影片點閱爆增以及跑出許多中文留言，感到一頭霧水，直到有網友跟她解釋說「你的龍蝦剛好對應上最近台灣的政治時事了，所以吸引不少台灣網友」，她也興奮的回應，「太棒了！我們『復仇』竟然在台灣紅了！」海莉還幫「復仇」創了粉絲專頁，今天PO了一張照片寫說：「WELCOME FRIENDS FROM TAIWAN (歡迎來自台灣的朋友)」，「復仇」張開雙螯，模樣像是在歡迎的樣子。

(中時電子報)