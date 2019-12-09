美朝關係急速轉壞，北韓拒絕談判無核化及進行重大武器測試後，美國總統川普8日警告北韓領袖金正恩，不要採取敵意行為，否則失去一切；但北韓高官金英哲反駁，「完全不會有損失」，呼籲川普不要再信口雌黃及口吐妄言。

根據東網報導，川普在推特寫道︰「金正恩非常醒目，如果他採取敵意行為，他有太多東西會失去，事實是失去一切。」他又稱北韓在金正恩的領導下有很大經濟潛力，但首先要守諾實現無核化，強調這是北約、中國、俄羅斯、日本以至全球的共識。

此外，川普指去年在新加坡與金正恩簽署了強力的無核化協議，警告對方不要破壞與他的特殊關係，或干預明年11月的美國總統選舉。川普日前相隔兩年後，再以「火箭人」稱呼金正恩；此言引起朝方不滿，更反諷「老頭」川普老毛病發作。

對於川普的言論，北韓亞太和平委員會委員長金英哲周一（9日）駁斥他對北韓認知太少及令人失望，反映其內心非常焦急。他強調年底的談判死線將至，若美方態度不變，金正恩將改變對川普的看法，呼籲美方認真考慮解決雙方激烈矛盾的方法。

白宮國家安全顧問歐布萊恩8日，假如金正恩違反對北韓、南韓、美國及全球人民的承諾，沒有實現無核化，「我們將考慮到此事，而我們在工具箱有很多工具」；又稱北韓選擇無核化以外的新方向將是錯誤，並希望朝方履行新加坡峰會的承諾。

美國防長埃斯珀則拒絕回應，北韓恢復核試的假設性問題，但強調華府對美朝對話一直持開放的態度：「國務卿蓬佩奧及特朗普曾表示，我們願意坐下來，我們想展開談判，也想促成北韓無核化。」他指身為防長，第二個任務是支援外交工作。

(中時 )