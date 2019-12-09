香港TVB當家小生馬浚偉，曾演過多部《鹿鼎記》、《洛神》、《宮心計2深宮計》、《蒲松齡》等經典戲劇，近日他自編自導自演的首部電影作品《生前約死後》，當中角色坦承是自己的經歷，劇中角色因母親離世而患憂鬱症8年、多年來備受驚恐症折磨，更有思覺失調的問題，讓人相當擔心的健康狀況。

馬浚偉演出過多部港劇，在台灣也相當知名。（圖／翻攝自馬浚偉臉書）

馬浚偉先前就曾爆出自小看母親受癌症折磨20餘年，一度曾要求母親動手術，未料動完手術不久便辭世，他因為自責害死罹癌母親，因此飽受憂鬱症折磨多年。如今又爆出罹患驚恐症20年與思覺失調，他也趕緊上火線作出澄清。

據《香港01》報導，馬浚偉表示：「我的抑鬱症，由1999年母親離世後開始，於2007年已算痊癒！然而，Panic Attack （驚恐症）卻始終由1999年伴隨我至今，但大家放心，我OK的，反正如果發作得太厲害，吃藥就可以了！」他也澄清自己沒有患上思覺失調，只是希望透過戲劇來多認識並關心這樣的朋友。

(中時電子報)