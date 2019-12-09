外界質疑減煤政策已失效，經濟部9日表示，我國燃煤發電占比將持續下降，過去燃煤占比多在47%以上，今年可望降至44.4%，2025年更預計可降至27%，外界不應輕率使用謊言兩字來抹滅政府推動減煤的努力。

經濟部指出，減煤是國際趨勢也是我國能源轉型主軸，但各國會依據自身條件、資源稟賦來考量推動減煤的步驟。經濟部進一步指出，能源部門的減碳責任在於推動發電結構的低碳化，也就是降低每度電的排放量。未來發電配比將多用綠能、燃氣發電的潔淨能源，預計2025年電力排放係數可較2016年下降26%。

經濟部強調，PM2.5來源眾多電力業並非主因，但本部秉持同理心推動電力業空污改善，透過少用比較舊的燃煤機組，多用低污染的天然氣及超超臨界燃煤機組發電的「汰舊換新、減煤增氣」模式，透過發電結構調整、機組汰舊換新及各項空污改善措施，台電公司空污排放量預期可較2015年減少將近45%。

經濟部還說，推動能源轉型不會造成電價大漲，目前電價公式設有調幅限制(3%)及電價穩定機制，可以減少對企業及物價之衝擊，即使電價調漲，政府會確保基本民生用電(330度以下)不調漲、小商家(1500度以下)不調漲，並依照顧民生、穩定物價、節約用電三項原則辦理。

(工商 )