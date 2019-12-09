大陸電商淘集集日前宣布併購重組失敗，接下來將尋求破產清算或破產重整，這也讓許多電商意識到，在物流情況未能改善的前提下，燒錢補貼用戶並非好方法，經營「下沉市場」不如想像中容易。

淘集集去年8月正式上線，依靠低價吸引用戶，主要客群定位在三四線城市和農村，並將企業目標設定為中國最大的在線集貿市場，服務8億月收入2000元人民幣以下的消費者，不過經營不到兩年，就出現營運危機；在A輪獲得4200萬美元融資後，今年6月啟動B輪融資，卻以失敗收場，最終落了破產的命運。

據陸媒報導，隨著網路、手機普及，雖解決電商購物下單的需求，但低效的物流、難以聚集的用戶成為令各大平台頭疼的難題，以農村為主的下沉市場尤為明顯。

對於大多數農民來說，各式各樣的鄉鎮賣場和個體商舖仍是他們購買商品的主要來源，他們選擇商品的依據往往來源於親朋好友的口碑推薦，而非互聯網上的商品分析比較；而下沉市場主要是由大量且分散的微小社群構成，要以傳統去中心化的模式實在難以觸擊需要用互，有專家認為，或許以互聯網將鄉村店家整合，可以建立新的商業流通體系。

(旺報 )