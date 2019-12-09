每逢進入冬季空污季節，燃煤電廠就成眾矢之地。台電表示，相較於前幾年，今年供電趨於穩定，台電配合政府減煤政策與地方政府減煤要求，自主擴大減煤，為空品改善貢獻心力，已展現一定成果。

台電指出，電力業並非空污主因，空氣污染源相當多元，還包括交通運輸工具、建築工地揚塵，及餐飲油煙等，若要處理空污問題，應全面治理，方為正本清源之道，不應僅把矛頭針對燃煤電廠，反而喪失空污治理契機。台電呼籲社會各界應針對空品問題展開全面治理，一起著手處理各種污染源，讓空品問題能早日獲得改善。

台電強調，改善空品最有效方式就是減少排放，台電採取降載、最新的超超臨界燃煤機組，以及既有機組設置環保防制設備等三大措施加強減排。燃煤電廠非空污主因，但空氣污染源相當多元，需要社會各界一起投入減排，台電願意與各界共同多管齊下改善空污。

台電說，各界關切減煤進程，台電也持續自主減煤，但台電認為，從管末加強排放處理，才是正本清源之道。因此台電採取三項措施，首先是擴大降載，今年9至11月台電燃煤機組降載減發度數為去年的4.1倍。其次則採用最新超超臨界燃煤機組，透過提高熱效率，可減低用煤量，再搭配先進環保設備，排放幾乎接近燃氣機組排放標準。最後則是針對既有機組加強環保防制設備，以台中電廠來說，自營運以來投入139億元資金從事防制設備改善，106年起更投入431億元推動空氣污染控制設備工程。

台電說明，透過三項減排措施，包括台中電廠在內的台電所有燃煤電廠，近年來排放量均大幅下降。台中電廠今年排放量預計將比101年減低49%，此外，台電所有燃煤電廠總排放量預估今年也較101年減低52%。

(工商 )