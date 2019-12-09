莫文蔚7、8日在台北小巨蛋舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會 巔峰之旅」台北站最終場，順利落幕，也是她在台北最後一場大型個唱，在台上難得淚崩，數度情緒激動，似乎十分不捨，會後訪問時，被問是否後悔這決定？她說：「不會後悔，想得很清楚，我是敢愛敢恨，事情都要有一個結尾，也要好好的到達終點，不要拖拉。」

她強調未來不會退休，自認現是最好的狀態，還有很多想做的事情，「因為我生出來就是要站在舞台上，音樂劇需要投入所有精神、時間去籌備醞釀，我也唱26年流行歌，現在是很好的時機做想做的事。」高齡80歲的莫媽媽也很支持她的決定。

而最終場結束後，仍許多鐵粉不肯離場，她二度上台安可，笑說：「每次在小巨蛋，觀眾都不願意走，剛好前兩次老公有來，把他拉上來聊幾句，大家就心滿意足，但這次我老公不在，我沒有祕密武器了。」她很珍惜該團隊，把大家帶上台唱最後一首歌，她唱完巡演後，將回英國休息，因近2年一直忙巡演，幾乎沒時間回家，對老公、家人滿內疚，直言：「該把時間還給老公了。」

莫文蔚為演出付出許多心力、時間，還認為演唱會名稱「巔峰之旅」應改「瘋癲之旅」，因台北一連2場不同歌單、橋段、服裝等，「沒有人會像我們團隊這麼瘋狂，真的不簡單、很複雜，我把歷年來所有的歌翻出來挑，2天唱70首歌，滿刺激。」

(中時 )