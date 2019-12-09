任家萱（Selina）推出新翻唱歌曲〈心如止水〉，她日前邀來王柏傑首次合作，拍攝一系列無厘頭的宣傳照、短片，Selina在現場換上性感睡衣，他們一起敷面膜，拍攝另類床戲，她開心說：「本人闊別螢幕多年攜新作回歸，聖誕檔、跨年檔競爭很激烈，可我沒在worry的喔，畢竟我的男主角超級帥。」

Selina與擁姣好身材的王柏傑對戲後，竟然心如止水，她打趣表示應該是他衣服穿太多，並坦言當初對於王柏傑演出《罪夢者》近乎全裸的演出、演技，印象深刻，不過她見到本人後，覺得身材跟戲裡不符，「雖然身材依舊精壯，但感覺瘦很多。」

而她將開張抖音帳號，常關注抖音上面傳唱度高的好歌，這次嘗試不同曲風及唱腔，獲得好評，她透露日前錄音前期，特別找歌唱老師上課，甚至在配唱前晚，壓力大到失眠，笑說：「那天晚上在床上翻來翻去，有一度後悔為什麼要做這件事，還想過放棄念頭。」

她錄音當天，還試了不下10支麥克風試唱來當暖身，坦承對於唱歌還是缺少一點信心，「一開始唱很緊張，後來越唱越有感覺，一口氣把整首歌錄完，順利完成錄音後，我跟老師直接在錄音室開香檳慶祝。」

(中時 )