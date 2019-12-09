張立昂將推出第2張創作EP《Oxymoron 矛盾體》，首波主打歌〈說說話〉源自於他的成長經驗，因13歲就隻身赴紐西蘭當小留學生，期間在某次意外中，他親眼目睹摯親好友離世，加上同一年中，和他感情很深、一手帶大他的奶奶也逝世，讓當時年紀很輕的他，大受打擊，內心崩潰。

不過他忍痛主動挖掘這傷口，來創作出〈說說話〉，他說：「這個歷程讓我體會到愛要及時的重要，也警惕自己要常常陪自己愛的人說說話，也希望能給在外地求學和工作的朋友們一些支持的力量。」

張立昂還分享獨自在國外歲月，都在寄宿家庭間輾轉，沒有親友相伴，總是很孤寂，但他小小年紀已明白，人在異地就是要學會堅強，於是每次與父母通電話時，爸媽問：「在那裡好不好？」他總是回答：「好！」只報喜不報憂，幾乎不說出內心最真實的感受。

此外，該曲是以情歌形式鋪排，但他在其中加入饒舌，用強烈沈重的文字，加上霸氣嘶吼的硬派饒舌來詮釋，盼藉此可以更貼近歌曲想要訴說的沈痛。

(中時 )