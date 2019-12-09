由曹瑞原執導、温貞菱及法比歐、周厚安等人主演的公視史詩旗艦劇《傀儡花》（暫名）現正拍攝中，劇組9日釋出最新人物劇照，第二波卡司網羅4位金鐘視帝吳慷仁、雷洪、夏靖庭、黃遠同台演出，曾以《麻醉風暴》系列深受矚目的黃健瑋也加入。吳慷仁為戲暴瘦11公斤，還刻意曬黑，被說有如國父和甘地，他說一開始的初衷，就是來幫導演曹瑞原的忙，「沒想到角色這麼難，拍攝狀況比《一把青》難10倍」。

公視史詩旗艦劇《傀儡花》（暫名） 最新角色7人強勢登場。（公視提供）

吳慷仁劇中飾演剛接下父親棒子的社寮頭人「水仔」，為了部族生存，常於閩、客、部落間角力與調解，「羅妹號事件」發生後，面對外部威脅擔心受到波及卻又無從脫身、無力反擊。吳慷仁印象最深刻的是，開拍前曹瑞原導演曾告訴他：「這個角色有趣在於，他是一個人，一個生活在那個大時代的小人物。」他坦言，這不是個「好看」的角色，無論在表演上或樣貌上都是，「我不知道怎麼去演繹那個時代的人，只好身體先去了。」

他在進組開拍前半個月激烈減重，體重從原本70公斤一路掉到快59公斤，每天狂曬太陽讓自己黑了又黑，他也故意駝背，駝到讓身體自然而然形成一個「問號」形狀，每次一到片場就先抓地下的土，他表示：「這樣讓手指甲裡的黑跟髒是最自然的，在殺青前我的指甲縫從沒乾淨過。」

黃健瑋參與演出《傀儡花》。（公視提供）

黃健瑋也是繼《一把青》後與曹瑞原導演再合作，因為角色必須會騎馬，他先在台北接受10堂課訓練，但他還是沒信心，無法讓馬跑起來，「本來以為騎馬戲可能要用替身上場了，但到了恆春之後，在馬術極佳的法比歐帶領下，讓我終於能讓馬跑了起來，十分感謝。」而之後所有的騎馬戲他也都親自上陣演出。他飾演的劉明燈將軍是劇中權威的象徵，黃健瑋為角色增重15公斤，到達人生從來未及之處，「一開始很有趣，因為形象完全改變，但後來滿痛苦，覺得沈重，雖然不至於影響行動，有時候也不甚方便。」

金鐘視帝雷洪參與演出《傀儡花》。（公視）

劇中的閩、客頭人（首領、領袖之意）由雷洪、夏靖庭擔綱演出，雷洪飾演恆春半島最大的漢人聚落柴城的頭人「朱一丙」，個性老謀深算，與飾演保力客家庄頭人「林阿九」的夏靖庭因水源問題時有紛爭。雷洪首次與曹瑞原導演合作，開心說道：「我們見面只聊一下子，他就肯定我了。」台語流利的他，為符合時代感，重新調整學習腔調，他也稱讚導演很細膩、要求完美，合作愉快。

夏靖庭本身是外省與客家聯姻的第二代，坦言對自己母系的母語客家話其實並不熟悉，因此從頭開始學客家語，對手吳慷仁爆料，「有一次語言課，夏哥先，再換我，我在旁邊聽，心想他完蛋了，結果開拍後他客語變得呱呱叫，對戲從不落詞，非常厲害。」夏靖庭透露，「每天必做功課是將劇本裡的台詞以客家話朗讀一遍，以維持語言的熟練度。」

金鐘視帝夏靖庭參與演出《傀儡花》。（公視提供）

三位金鐘視帝在劇中有多場暗潮洶湧的對手戲，互飆演技，吳慷仁打趣形容：「雷洪大哥光坐在那邊就很像奸商，他是偽君子，我是真小人，夏哥就是瘋子。」盛讚兩位前輩的功力。

黃遠演出故事主人翁蝶妹的弟弟「阿杰」，個性敏感，對自身客家與原住民的混血血統，在認同上不時困惑，因緣際會重返部落，更參與「羅妹號事件」從危機化為轉機的過程，從迷茫中逐漸成長。現實中，黃遠有一半的排灣族血統，與曹瑞原導演第一次合作，他認為曹導是一個做事情很精準的人。開拍前為了將體態控制到跟角色接近，他體重減了7、8公斤，「就是讓自己在一個沒吃飽飯的感覺。」此外，拍攝前他努力上排灣族語課，也提早進到屏東恆春做準備，「藉由這次學習到族語，才對族語有更深入的了解，透過拍攝跟大自然接觸，非常開心。」他也自曝，雖然在大自然中很自在，但其實很害怕螞蟻、蜘蛛、蜜蜂、蛇…等昆蟲，他最難忘一場受傷戲，頭做傷妝有血漿，躺在地上時引來很多螞蟻，當下佯裝鎮定，其實內心超級緊張螞蟻會爬上來。

黃遠參與演出《傀儡花》。（公視提供）

第二波人物卡司也驚喜出現兩位清新面孔，前HBL球星張瑋帆飾演「朱雷」，張瑋帆是道地來自屏東牡丹鄉排灣族的原住民，曾參與《High 5制霸青春》偶像劇演出，從小在城市中成長的他，一直想要更深入了解自己的原民文化、語言與故事，參加甄選當天，他穿戴整套的排灣族服，果然給曹瑞原導演留下印象，能夠參與演出令他感到非常興奮又開心，「雖然不是第一次演戲，但這次在揣摩角色上要做足許多功課和發揮想像力，是很大的挑戰。」

前HBL原民球星張瑋帆參與演員甄選脫穎而出。（公視）

另一位從甄選中脫穎而出的郭芷芸，則飾演蝶妹與弟弟阿杰的母親「瑪祖卡」，毫無演戲經驗的她，光是「在別人面前表演」，對她來說就是最大的挑戰，「更何況我還要開口講話，一緊張就會發抖、耳鳴，其實拍攝期間我一直在耳鳴狀態。」不過縱使再多的不適應，她也克服了過來，郭芷芸表示：「謝謝導演給我們有這特別的機會參與，讓我們為自己流的血液驕傲。」

排灣族女孩郭芷芸參與演員甄選脫穎而出。（公視）

(中時 )