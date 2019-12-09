受到川普政府從中干預影響，世界貿易組織(WTO) 上訴法院從12月11日起停止審理各國間的貿易爭端，這與美國總統川普、美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)對於WTO處理不公平貿易的態度不滿有相當大關係。然而，有專家認為，美國繞過WTO，對大陸2500億美元進口商品加徵關稅，這個行為恐怕會引來與美國發生貿易爭端的國家，也採取相同方式對付美國，最後受傷的恐怕是美國經濟本身。

據南華早報報導，專欄作家David Dodwell撰文提到，隨著WTO上訴法院3名法官有2名屆滿退休，WTO仲裁機構將在12月11日起停擺，屆時將有13項上訴案件處在暫停狀態。從2017年起，WTO有7名法官，但在川普政府有系統的杯葛下，如今只剩下1名。不過，WTO的33個貿易爭端處理小組將持續運作，但無論結果如何，判決敗訴的一方勢必要上訴，但這個機能將處於無限期停擺的狀態。

萊特海澤在上任後，不斷要求WTO處理不公平貿易問題，並聲稱該組織裁定不一，每個案件耗費太久時間，如今WTO上訴機構即將停擺，也更達成萊特海澤、川普等人的意圖。

過去25年，WTO仲裁592件貿易糾紛，去年平均每個月處理42件，儘管美國官員對該組織表達不滿，但從過去數據來看，美國所引發的124起投訴案件，與歐盟的104件、加拿大的40件、巴西的33件以及中國的21件，在負責處理的33個小組中，15個正在處理美國的投訴案件，另外3個正在等待上訴。

美國彼得森國際經濟研究所經濟學家Jeff Schott和Euijin Jung觀察，在過去16年，美國對陸提出23起投訴，其中有19件勝訴，且沒有1件敗訴，相比之下，中國對美提出15起投訴，但勝訴的只有4件，但讓人困惑的是，美國卻對WTO的判決相當不滿意。

美國認為，沒有WTO仲裁，美國可以在貿易爭端上處理得更好，美國依靠《美國貿易擴張法第232 條款》，指控其他國家的貿易行為引發美國國安疑慮，首先是去年對全球發動的鋼鋁關稅，美國就藉由保護國安的名義，來維護自身的貿易利益。

其中最為過火的，就屬川普發動的貿易戰，美國對陸2500億美元進口商品加徵關稅，在WTO沒有辦法對這種單方面制裁的行動，美國貿易夥伴別無選擇，只能跟美方直接進行貿易談判。

然而，川普也慢慢感受到各國對貿易戰行動的反制，先是波音與空巴補助問題敗下陣來，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示，將對美國科技巨頭課徵數位稅，美國則是祭出反制行動，對法國24億美元進口商品加徵100%關稅，但也有20幾個國家發現此舉有效，恐將對此作為美國開打貿易戰的反制手段，這麼一來，川普將後悔停擺WTO仲裁功能的決定。

(中時電子報)