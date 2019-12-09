凱擘、台灣大旗下台灣大寬頻9日宣布推出「電視管家」功能，只要透過語音指令就能啟動電視管家功能，隨時選看超夯電影、人氣戲劇等精采節目內容，讓全家人都能輕鬆開口看電視。

凱擘及台灣大寬頻除了A1 Box自10月上市，9日再推「電視管家」功能。凱擘表示，只要透過Google Nest Mini智慧音箱將電視管家與A1 Box綁定，即可以語音指令啟動電視管家，聲控A1 Box隨時開關電視、調整音量大小聲、轉換頻道，還能說出關鍵字搜尋想看的節目或影片。

另外，凱擘提供申辦120M(含)以上光纖上網指定方案，每月699元起，可以免費升級搭配A1 Box，並可以把Google Nest Mini帶回家。

為提供用戶便利多元的繳費管道，繼LINE Pay一卡通行動支付帳單服務上線後，凱擘再推出「街口支付」繳費服務。即日起，凱擘大寬頻用戶就可以透過街口支付，以綁定銀行帳戶或信用卡方式，輕鬆完成凱擘大寬頻各項服務帳單繳費，只要開啟「街口支付APP」，點選「繳費」中的「有線電視費」，即可於「掃瞄帳單條碼」後完成付款，繳費流程簡單又方便。

用戶透過街口支付繳費，立刻再享1%街口幣回饋無上限，選擇綁定指定銀行聯名卡付款，再享最高6%街口幣回饋。

凱擘表示，目前提供的服務除了有線電視、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看之外，並提供HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。

凱擘旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

台灣大寬頻旗下數位有線電視台包括永佳樂、觀天下、聯禾、鳳信，合作夥伴則為紅樹林。

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