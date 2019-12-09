國民黨正副總統提名人韓國瑜、張善政今晚接受電視台專訪。面對主持人趙少康提問，韓國瑜表示，前新北市長朱立倫承諾擔任競選總主委，代表未來鑽石鐵三角成形。韓國瑜說，三人有各自擅長的領域，未來將進擊合作，也代表國民黨大團結。

韓國瑜提到，昨天在板橋的造勢活動，現場超過8萬人，還有很多人擠在外面，現場的群眾是非常熱情的，也相信支持者都會幫忙拉票。韓國瑜也說，自己引領庶民，張善政負責科技，朱立倫負責經濟國際，讓台灣安全，人民有錢。

趙少康提問會不會擔心民進黨又把反送中拿來當政治提款機。韓國瑜表示，民進黨執政，不論在任何層面都拿不出政績，現在只能用最廉價的意識形態當主軸，但韓國瑜也批評，民進黨權貴就只會騙，騙完繼續吃香喝辣。

韓國瑜也問，顧主權和愛爸爸媽媽都重要，但何必要整天掛在嘴上講。難道不講就代表不顧主權了嗎，就不愛爸爸媽媽了嗎？韓國瑜批評，民進黨說顧主權，根本是廢話，難道只有民進黨在顧主權嗎？韓國瑜批評，民進黨都在騙選票。

韓國瑜也問蔡英文：一、不愛中華民國；二、不承認九二共識；三、不敢喊台灣獨立，那請問蔡英文是要怎麼樣？韓國瑜批評，蔡英文以前哪有在講中華民國，選舉到了才開始講中華民國，根本是騙選票。

張善政表示，過去沒有副手成立辦公室，而張善正成立副總統辦公室，是要著重在擅長的科技領域做發揮，和韓國瑜分合進擊，發揮一加一大於二的效應。

趙少康也問到，韓國瑜在11月29日說，從今以後所有人接到電話都喊「支持蔡英文。」這是什麼策略？韓國瑜說，民進黨一直在做假民調，然後整天批評韓國瑜，每批評抹黑一次，民調就配合演出。

韓國瑜表示，這兩天又有一家寶X民調，根本沒聽說過，搞不好裡面只有一個工讀生。韓國瑜說，現在太多民調公司、太多民調了。真假難辨，就像孫悟空金箍棒，可長可短，要輸多少都可以。韓國瑜說，很多海外華僑看到民調，就說輸這麼多，乾脆不回來了。韓國瑜批評假民調正在傷害台灣民主。

韓國瑜說，自從高喊「支持蔡英文」後，民調馬上就有5％-6％的變動了。而韓國瑜也說，從真實的活動場合接觸，都可以感受到韓國瑜的支持者有多熱情。張善政也附和「支持蔡英文」這是韓國瑜非常有創意的鬼點子。

韓國瑜也說，國民黨的不分區名單和外界的期待是有落差，但中間還是有幾個亮點。韓國瑜保證，韓國瑜若當選，一定會改革國民黨，韓國瑜也提到不分區名單中，只有推薦兩位，一位是謝龍介，另一位韓國瑜不願透漏，但有提及在安全名單內。

韓國瑜也批評，民進黨的不分區也高明不到哪去，直到最後一天還在總統府喬。像是莊瑞雄，明明都已經提名屏東區域立委了，最後被硬生生喬掉。

趙少康問到，韓國瑜會不會選黨主席。韓國瑜說，現階段最重要的是要台灣安全、人民有錢。韓國瑜說，現在連東南亞國家都不把台灣放在眼裡。像是台灣人去泰國，居然要附財力證明，雖然說現在有個命令暫緩了，但很明顯的，台灣在東南亞國家眼裡已經不行了。

(中時 )