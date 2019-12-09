2019環球小姐（Miss Universe）8日在美國亞特蘭大舉行。來自全球90多位佳麗爭奪后冠，最後由26歲南非小姐唐吉（Zozibini Tunzi）脫穎而出拿下后冠，亞軍是波多黎各小姐安德森（Madison Anderson），季軍是墨西哥小姐阿拉貢（Sofía Aragón）。

來自南非的唐吉身高1米78，雖然沒有外界對膚白的既定美女形象，但她在比賽期間表現的自信談吐與淡定台風，在問答環節被住持問到要教導年輕女孩最重要的事情是什麼，她直言需要教導她們領導力：「領導力在年輕女孩和婦女中長期缺乏，不是因為我們不想做，而是社會標籤了女性應該做什麼。我認為我們女性是地球上最強大的一群，每人都應該被給予機會，沒有什麼比在社會上擁有位置更加重要。」」

唐吉表示如果能夠奪得環球小姐這個殊榮，她希望能夠宣揚美麗的真正定義。她說：「我自小長大的地方，女人都擁有跟我一樣的膚色和頭髮，這些從來不被認為是美麗的。從現在開始，這樣的想法該被打破了。」唐吉畢業於半島角科技大學，主修公共關係及形象管理學，並在廣告公司實習。

唐吉從2017年開始踏入選美生涯，但當年並未入選決賽，直到今年捲土重來，成功奪下南非小姐后冠，代表南非參加環姐選美。她也是第三位南非籍的環球小姐冠軍。

另外一個焦點是緬甸小姐索辛特（Swe Zin Htet），她雖然沒有進入決賽，但她在上周出櫃引起熱議，成為第一個在這場選美中公開出櫃的女同志。索辛特說，「能藉由這個場合公開我是同志，可替緬甸的同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒（LGBTQ）群體帶來很大的影響。」同性戀在緬甸並不合法，最高可判無期徒刑。

(中時 )