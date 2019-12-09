由中國社會科學院主辦的「2020年《經濟藍皮書》發布會暨中國經濟形勢報告會」9日於北京舉辦，主要內容提到，2020年中國經濟成長率預估為6％左右；值得一提的是，如果如果中美明年能夠較快達成第一階段協議，特別是取消加徵的關稅，則中國經濟成長將達到6％以上。

會上報告指出，明年重點將是全面做好「六穩」工作，確實應用逆週期調節工具，主要保持就業穩定，居民收入增加、經濟發展質量逐步提高；至於明年經濟增速在6％左右，是略高還是略低，都是可以接受的，並可確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

至於各類產業的預估，第一產業增加值成長3.2％，第二產業成長5.4％，第三產業則可成長6.9％，顯見未來服務業是大陸發展的主要動力。

而中美貿易戰能否盡速達成協議，也影響著大陸經濟發展，報告中指出，如果能夠達成協議，不僅有利於中美雙方，也有利於穩定全球經濟。

(旺報 )