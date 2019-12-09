國際傳真社（Interfax News Agency）今天引述俄羅斯外交部消息人士的話表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫明天在華盛頓會談時，將會見美國總統川普。

俄羅斯外交部稍早表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將前往華盛頓，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會談，但沒有提及拜會川普。

美俄關係正處於後冷戰時期低點。

(中央社)

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