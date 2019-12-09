俄羅斯外長赴華盛頓會談 將拜會川普 21:242019/12/09 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際傳真社（Interfax News Agency）今天引述俄羅斯外交部消息人士的話表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫明天在華盛頓會談時，將會見美國總統川普。 俄羅斯外交部稍早表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將前往華盛頓，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會談，但沒有提及拜會川普。 美俄關係正處於後冷戰時期低點。 (中央社) #俄羅斯 #俄羅斯外交部 #川普 #會談 #華盛頓 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 喷发前一组观光客正在火山口 1死 传多人严重烧伤 - 时事 日地方議員告發在町長室遭町長性侵而遭議會除名 - 國際 紐西蘭火山曾滅掉懷特島 僅1隻貓倖存 - 國際 印度加速移交基洛級潛艇予緬甸 應對中國威脅 - 國際 南非黑珍珠奪環球小姐后冠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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