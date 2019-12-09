參選2020大選的國民黨正副總統候選人韓國瑜接受媒體訪問時表示，民進黨內外政策都拿不出來，無路可走就會搞意識形態對抗，拿它當政治泡麵。以前曾有個「再窮也要投阿扁」的說法，那是因為當時大家都還有錢，現在時代不一樣了，很多人的戶頭都已經沒錢了。

韓國瑜9日參加TVBS電視「少康戰情室」節目時，節目主持人趙少康指出，蔡英文總統把選舉拉到意識形態，就像過去前總統陳水扁說「肚子扁扁也是要選阿扁」。韓國瑜回答稱，民進黨選舉搞意識形態是因為已經沒路可以走，經濟、外交、勞工政策都拿不出來，就拿最廉價的政治泡麵，拿熱開水一沖，選票就冒出來。那個年代說「肚子扁扁投阿扁」，但那是十幾年前，當時大家銀行存摺還有錢，現在時代不一樣，大家都沒有錢了，經濟困難已經非常巨大。

此外，蔡英文不斷地強調「護主權」，韓國瑜也非常不以為然。他說，「今天最護中華民國主權就是我跟張善政」，他強調，這是中華民國保衛戰，現在中華民國在民進黨執政下已經風雨飄搖。韓說，顧主權重要，孝順爸爸媽媽也重要，這個不需要總統講，每個民眾都放在心中。蔡英文天講護主權，「這是很無聊的廢話」。

韓國瑜批評蔡英文說，蔡英文執政3年多，根本就不講中華民國，選舉到就開始拿國旗，而且是很小的國旗，因為拿大的怕獨派會生氣。

韓國瑜指出，他過去就說過：第一，蔡英文不要中華民國；第二，蔡英文不要「九二共識」；第三、蔡英文不敢台灣獨立。這怎麼叫做顧主權呢？明年蔡英文只要連任，馬上就會把中華民國拋到九霄雲外。

(中時電子報)