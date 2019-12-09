要下定決心減肥總是很困難，但一名女大生分享，日前因為聽到同事的一句話，成功從64公斤瘦到49公斤，她接著曝光自己減肥的飲食菜單，由於原PO三餐都在麥當勞解決，這讓不少網友讚嘆不已。

原PO在 Dcard上表示，某天意外聽到同事在私底下說她「腿這麼大隻還敢穿裙子」，這讓她下定決心要瘦身成功。她分享減肥秘訣，首先要戒掉飲料，只能喝水；第二，要逼自己每天喝2000到3000 c.c的水，偶爾用無糖綠茶、紅茶或咖啡、豆漿來代替。

原PO繼續補充，因為不吃宵夜，就一定要好好吃晚餐，而運動的部分也持續每周跑3、4次的操場10圈。

原PO三餐吃麥當勞也瘦了15公斤。（摘自Dcard）

由於原PO在麥當勞上班，她也曝光自己的飲食菜單，「我是在麥當勞上班，所以三餐都吃麥當勞，但是吃的食物很重要！食物只剩下漢堡肉、生菜、蛋、無糖飲料、酥嫩雞翅、去皮炸雞能吃。幾乎三個月吃麥當勞都是吃這些東西」。

(中時電子報)