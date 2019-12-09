上海市委副書記兼市長應勇9日於市政府常務會議表示，將研究制訂加快推進上海金融科技中心建設實施方案，推動上海國際金融中心和科技創新中心聯動發展，並研究完善知識產權政策法規體系，明確相關規程和細則。

這個措施主要是為落實《上海國際金融中心建設行動計劃（2018—2020年）》的精神，上海市特別製定了《關於加快推進上海金融科技中心建設的實施方案》，將打造金融科技的技術研發高地、創新應用高地、產業集聚高地、人才匯集高地、行業標準形成高地和監管創新試驗區。

會議指出，建設上海金融科技中心是上海國際金融中心建設的新內涵、新機遇和新動力，是貫徹落實國家戰略、推動上海國際金融中心和科技創新中心聯動發展的重要著力點，將聚焦大數據、人工智能、區塊鏈、5G等新技術，推進金融科技核心技術研發及應用，並及時提供政策供給，營造一流的金融科技發展環境，推進金融科技監管創新試點，不斷優化各類支付、結算服務，促進金融科技產業集聚。

當前，上海正加快建設亞太地區知識產權中心城市，該會議還提到，著力完善知識產權政策法規體系，努力構建適應發展、接軌國際的知識產權保護和服務體系。

(旺報 )