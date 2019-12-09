東森電視九點檔《美味滿閣》正熱播中，李㼈、湯志偉、陳零九日前友情客串演出，乘著超跑帥氣現身晚宴。李㼈笑說：「這場戲我跟湯志偉分別飾演中西餐的名廚，雖是廚師身分，但我們倆這場戲只要帥氣亮相、吃吃美食就好，還可以搭著百萬超跑現身，我們都笑說出場超帥、很瞎趴，有種賺到的感覺。」

李㼈客串《美味滿閣》。（東森）

李㼈、湯志偉客串《美味滿閣》。（東森）

劇中因龍劭華飾演的發財師多年前的新聞事件導致餐廳暫停營業，特別於耶誕佳節，舉辦盛大晚宴重新開幕，邀請眾多賓客出席。這場晚宴大戲，不但出動多台超跑，還出動四機攝影與吊臂拍攝，還特地邀來李㼈、湯志偉、陳零九友情客串演出，大陣仗足見台劇的用心。

《美味滿閣》的片尾曲〈再也不要〉，是音樂人陳零九與韋禮安的合作歌曲，此次晚宴戲也邀來陳零九以歌手身分客串，並於現場自彈自唱大展歌藝。陳零九表示：「這是我第一次出演電視劇，加上就是演出我自己，所以不緊張，而且覺得蠻有趣的」。陳零九也藉這次機會體驗電視劇組拍攝，覺得一切都很新鮮，坦言若有機會也想嘗試電視劇演出。

陳零九初次演出電視劇。（東森）

因是呈現晚宴場景，劇組需於入夜後才能進行拍攝，沒想到拍攝當天卻遇低溫來襲，正要開拍時還被大雨攪局，全劇組等候兩個多小時才終於順利開拍。陳零九卻笑說可能是自己有帶雨體質的關係，因為他過去在戶外的活動或工作都常碰到下雨，甚至到金門、澳門表演時都遇到下雨，笑說沒想到連演戲處女秀也不例外。

(中時 )