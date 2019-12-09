全國工業總會9日與印尼商工總會共同舉辦「2019臺灣印尼產業鏈結高峰論壇」，雙方針對產業合作及互動機制進行討論。問到對岸「一帶一路」政策是否擠壓台商發展，經濟部長沈榮津表示，台商要的是務實合作，而不是要畫大餅的政策，台商在當地發展沒問題。不過，印尼工商總會台灣委員會執行主席葉秀娟會後表示，中國投資印尼確實會影響政治立場，進而影響台印經貿合作。

(旺報 )