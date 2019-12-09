新南向台灣印尼合作 恐受一帶一路影響 21:112019/12/09 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全國工業總會9日與印尼商工總會共同舉辦「2019臺灣印尼產業鏈結高峰論壇」，雙方針對產業合作及互動機制進行討論。問到對岸「一帶一路」政策是否擠壓台商發展，經濟部長沈榮津表示，台商要的是務實合作，而不是要畫大餅的政策，台商在當地發展沒問題。不過，印尼工商總會台灣委員會執行主席葉秀娟會後表示，中國投資印尼確實會影響政治立場，進而影響台印經貿合作。 (旺報 ) #印尼 #合作 #台商 #影響 #一帶一路 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸500億人民幣助台商參與長三角建設 04:102019/12/05 全球財經 陸送大利多 台商迎產業機遇 04:092019/12/06 焦點新聞 陸挺台商聚力長三角 簽16項合約 04:092019/12/06 全球財經 新聞分析－陸留住台商 金流、供應鏈雙管齊下 04:092019/12/06 全球財經 陸及時融資 有助台資銀行降低壞帳 04:102019/12/06 兩岸要聞 李同榮：房價若爆衝 市場很快就會結束 16:492019/12/06 財經 張小月：台商關切中共代理人 反滲透法台商不用擔心 16:572019/12/06 政治 東莞照片展 紀錄貧瘠小漁村變身世界工廠的篳路藍縷 19:042019/12/06 生活 工商社論》總體數字的優異，難掩產業M型化的失落 04:092019/12/08 財經要聞 印尼強攻人力資源 向台商招手 04:102019/12/09 投資理財 熱門新聞 最無禮星座TOP5 第一名患有「狂妄自大控制狂」 - 生活 為討好綠營抓韓小辮子狂轟？蔡正元怒槓謝震武 - 政治 T台訪韓國瑜 趙少康：收視率非常高 - 政治 2020韓國瑜恐輸200萬票？黃暐瀚曝關鍵 - 政治 世界級毒蛇纏鬥貓 罕見死狀專家驚 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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