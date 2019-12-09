紐西蘭懷特島於當地時間今（9）日下午突然火山爆發，已知造成5人死亡、27人失蹤，稍早共有23人獲救。紐國警方10日午夜表示，完成偵察飛行後，他們認為所有生還者都已被救出，島上恐怕沒有其他生還者。

懷特島火山距豐盛灣（Bay of Plenty）約48公里，為該國最活躍的火山。整個島呈圓形，直徑約2公里，海拔321公尺，佔地約325公頃。這座火山其實是1座海底高山的頂部，屬陶波（Taupo）火山帶的一部分。自1769年被發現以來，一直處於不斷釋放火山氣體的狀態。

懷特島全名「Te Puia o Whakaari」，意指「戲劇性的火山」。島上在1880年代曾有小型硫礦開採業，還有工人居住在島上。1914年9月，該島發生了嚴重的火山爆發，10名礦工罹難，只有1隻叫作「彼得大帝」的野貓幸運生還。1923年，島上再次嘗試採礦，結果失敗。

懷特島為私人擁有，也是3000對澳洲塘鵝的繁殖地，該島已被國際鳥盟（Bird Life International）認定為重要鳥類棲息地，1953年也被宣布為私人風景保護區，並受法案保護。

1975年12月至2000年9月，這座小島經歷了史上最長的1次火山噴發；2013年8月20日也有1次小型噴發，為時10分鐘，噴出的主要是水蒸氣。島上目前已無人居住，主要供旅遊及科學研究之用。

(中時 )