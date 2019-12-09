近日美國與伊朗互相交換囚犯後，又傳出伊朗總統魯哈尼本月下旬可能訪日。據新加坡聯合早報網9日報導，日本首相安倍晉三表示，日本正在商討魯哈尼本月晚些時候對日本進行的訪問，以試圖解決伊朗對美國的核武僵局。

路透報導，安倍9日表示，日本希望盡一切努力，促進中東地區的和平。安倍說：「作為努力之一，我們目前正在就魯哈尼總統訪日進行談判。」日本與美國和伊朗都保持著友好關係，日本此前曾試圖緩解美伊兩國之間的緊張關係。

安倍未提供有關魯哈尼訪日的細節，但當地媒體報導稱，這次訪問可能在12月20日或21日進行。日本共同社8日援引外交消息人士的話報導，美國已知會日本安倍政府，不反對魯哈尼訪問日本。美方並要求安倍在與魯哈尼舉行會談後，與美方分享成果。

外交人士稱，魯哈尼可能會在12月20日左右訪問東京。共同社指出，美國政府的高級官員已經通知日本政府，美國同意本次訪問。與此同時，美方也開出了條件，即華府應被告知魯哈尼與安倍的會晤結果。

伊朗總統魯哈尼可望12月20日左右訪問日本。（路透）

近日美國和伊朗同意互相交換囚犯。被伊朗以間碟罪囚禁3年的美籍華裔學者王夕越獲釋，遭美國以違反制裁令囚禁的伊朗教授蘇萊馬尼（Massoud Soleimani）亦重獲自由。

據香港01新聞網9日報導，美國總統川普對伊朗願意交換囚犯的事頗感滿意，他在個人Twitter上表示可以與伊朗「來一場交易」，就如他經常所常說的「Make a deal」，川普仍然希望與伊朗談判。

站在美國立場，伊朗這次放軟態度可能是受國內不明朗局勢所致。伊朗自11月因油價上升爆發示威，估計已造成超過200人死亡。伊朗政府的暴力鎮壓使其面臨內外批判，至使伊朗不得不在此時機稍為改變態度。

川普在上任時已多次表示，尋求從其他國家釋放美國囚犯是政府首要任務。加上川普需要與伊朗等國家達成協議，以證明自己的外交實力出眾，交換囚犯將會是一個好開始。

但要說美伊關係已得到改善仍然太早。路透引述美方官員透露，是次美伊交換囚犯，美國未有讓步什麼，包括針對伊朗的制裁。而伊朗則持續要求美國必需放棄制裁，才願意與美國進行談判。目前能夠確定的是，雙方的對話大門仍然打開，雙方可就實質議題展開磋商，美伊局勢有緩和可能。

(中時 )