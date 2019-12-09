針對總統辯論會，國民黨北市議員羅智強9日在臉書表示，國民黨總統參選人韓國瑜已同意，由有意願電視台共同協商，現在就等蔡英文總統點頭，所以請蔡總統拿出總統格調，別在挑三撿四、製造辯論門檻，不要抽到3號就「執政靠網軍，辯論靠三立」，真的怯戰，說一聲就好！

蔡總統辦公室發言人阮昭雄指出，歷來合辦總統大選辯論會的媒體，各種立場皆有，總統與我方均表示尊重，從未異議。羅智強對此打臉稱，不知蔡總統是失憶，還是藐視台灣人的記憶力，在2015年12月4日，同一位蔡英文發言人就質疑辯論主辦單位的公正性，稱「公視協調會過程粗糙，按照朱立倫競總在走；中央社的公正性，更早為社會質疑。」

羅智強說，豈料4年後，蔡總統硬要由三立舉辦辯論，三立跟公視，誰比較中立？既然已有公視、中天、TVBS、三立4家電視台願辦辯論，就請立即同意。

羅智強說，台灣16年代來總統辯論的民主慣例，若蔡總統執意要在她手上終結，執意要當歷史罪人，我們也只能為台灣民主感到悲哀！

(中時 )