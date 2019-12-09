獲文化部電視節目補助的電視電影《追兇500天》，為「七十六号原子」投資的第三號作品，這部作品從導演蔡怡芬、王盼雲、攝影師趙冠衡到主演莫子儀、小薰、高山峰、程予希、柯朋宇、胡廣雯等卡司陣容堅強，不少都曾獲金鐘獎、台北電影節、金穗獎肯定，「含金量」破表，十分喜愛這個劇本的小薰、程予希都打算「素顏」上陣，卯足勁就是希望能藉著這部作品獲得明年獎項提名。

《追兇500天》男女主角莫子儀、黃瀞怡（小薰）。（七十六号原子提供）

女主角黃瀞怡（小薰）飾演經營咖啡廳且長期忍受丈夫家暴的女主角「美茹」，因捲入丈夫遭謀殺案件，而開始揭露她不為人知的秘密與痛苦煎熬，可謂是個多層次且有大量心理戲的角色。為了挑戰「美茹」這個高難度的角色，小薰觀摩了義大利女星莫尼卡貝魯奇主演的電影《真愛伴我行》及大衛芬奇導演的電影《控制》外，還看了美國女權主義者萊斯利摩根（Leslie Morgan Steiner）以「為什麼家暴受害者不離開」的演講影片，她亦笑說：「我主動跟導演提議要素顏演出，所以從兩個星期前開始停止保養做臉，就是為了讓自己從內到外都完全符合女主角的形象。」

《追兇500天》主要演員莫子儀、程予希在劇中將會有許多精彩的對手戲。（七十六号原子提供）

過去在戲劇作品中大多以甜美形象示人的程予希，在《追兇500天》中飾演與莫子儀搭檔的女警「K」，不但為戲剪短頭髮、學抽菸，還被導演要求得成為外八字走路的「女漢子」，但程予希既緊張又興奮地表示：「能和莫哥演對手戲，是我夢寐以求許久的事，我完全不怕破壞形象，也特別感謝導演發掘我另一面，相信我可以勝任這個角色！」

《追兇500天》日前開鏡，左起胡廣雯、柯朋宇、黃瀞怡（小薫）、導演王盼雲、導演蔡怡芬、莫子儀、程予希、蔡承邑。（七十六号原子提供）

(中時 )