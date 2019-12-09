屏東縣民宿協會將於10至14日舉辦首屆墾丁微醺祭，還引用德國Bettbike（床自行車）概念打造愛麗絲夢遊墾丁車輛，要讓遊客躺在床上也能在墾丁大街趴趴走。（謝佳潾攝）

屏東縣民宿協會將於10至14日舉辦首屆墾丁微醺祭，還引用德國Bettbike（床自行車）概念打造愛麗絲夢遊墾丁車輛，要讓遊客躺在床上也能在墾丁大街趴趴走。（謝佳潾攝）

屏東縣民宿協會將於10至14日舉辦首屆墾丁微醺祭，還引用德國Bettbike（床自行車）概念打造愛麗絲夢遊墾丁車輛，要讓遊客躺在床上也能在墾丁大街趴趴走。（謝佳潾攝）

屏東縣民宿協會將於10至14日舉辦首屆墾丁微醺祭，還引用德國Bettbike（床自行車）概念打造愛麗絲夢遊墾丁車輛，要讓遊客躺在床上也能在墾丁大街趴趴走。（謝佳潾攝）

屏東縣民宿協會將於10至14日舉辦首屆墾丁微醺祭，還引用德國Bettbike（床自行車）概念打造愛麗絲夢遊墾丁車輛，要讓遊客躺在床上也能在墾丁大街趴趴走。（謝佳潾攝）

屏東縣民宿協會將於10至14日舉辦首屆墾丁微醺祭，還引用德國Bettbike（床自行車）概念打造愛麗絲夢遊墾丁車輛，要讓遊客躺在床上也能在墾丁大街趴趴走。（謝佳潾攝）

近來墾丁觀光回溫，除公部門投入心力舉辦大型活動拉抬人氣外，不少民間組織也接力辦活動延續熱度，當中屏東縣民宿協會不僅將於10至14日舉辦首屆墾丁微醺祭，還引用德國Bettbike（床自行車）概念打造愛麗絲夢遊墾丁車輛，要讓遊客躺在床上也能在墾丁大街趴趴走。

屏東縣民宿協會指出，首屆墾丁微醺祭是由觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」協助舉辦，盼藉由「不一樣的逛法」再次刺激墾丁的觀光，Bettbike在德國很熱門，也許能在墾丁大街玩出不一樣的趣味，活動期間每天約開放20餘名額，歡迎大家一起來玩。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，除有愛麗絲夢遊墾丁車輛外，還有來自法國布列塔尼的老師帶領大家品味美酒與在地食材美食，同時還要教大家如何手製正宗法式可麗餅。

此外，協會還將於14日邀請資深恆春古城月琴老師、吉他及非洲鼓樂手帶領遊客乘著海風、喝著國立恆春工商師生帶來的暖心聖誕熱紅酒及特調飲品，讓大家來到屏東、吃在屏東、還睡在屏東的溫暖床。

協會強調，有為縣民及在活動期間造訪的旅客保留限量免費名額，縣民只要先上網報名，活動當日到場提出相關身分證件即可免費報名限量的品酒體驗課程，而旅客則出示屏東縣市合法旅宿住宿相關資料後，上網報名就能免費參加。

(中時 )