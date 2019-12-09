蔡英文總統近期頻繁到宮廟參香，被韓國瑜陣營戲稱是「宮廟總統」，蔡英文今天在臉書表示，去廟裡拜拜，一方面是跟大家多接觸、報告國政，一方面也聽聽人民的心聲。在國政優先前提下，才會利用空檔時間進行選舉。

蔡英文在臉書表示，今早她出席了「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，還接見了美國商務部主管全球市場的助理部長史宜恩，表達了我們希望能與美國簽署高標準的雙邊貿易協定（BTA），為雙方的經濟成長注入新動能。

她說，對手陣營批評她是「宮廟總統」，對她來說，去廟裡拜拜，除了為台灣祈求平安，更重要的是多接觸人民。人民是國家的主人，一方面跟大家多接觸、報告國政，一方面也聽聽人民的心聲。

蔡英文強調，「我是現任的總統，總統的工作是24小時的」，隨時要掌握國內外的情勢，也要注意政務的推行。在國政優先的前提下，我們才會利用空檔的時間，進行選舉。「反倒是高雄市民，應該很想問：市長在哪？」

(中時 )