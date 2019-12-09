(中嘉推出1Gbps超高速上網， 月繳999元震撼價。圖／中嘉提供)

中嘉網路9日宣布，年底前將推出1Gbps光纖上網，11家系統台直接一步到位全經營區供裝，同時祭出月繳999元的震撼價。

中嘉表示，bb寬頻1Gbps上市震撼價999元，相較市場上1G牌告價2,000多元，相同頻寬但在價格上明顯拉開差異，主打高CP值的策略之下，希望鼓勵消費者無痛升級、滿足重度使用者需求、並加快超高速寬頻普及化。

單辦1G光纖上網限時再加碼贈送1,000元東森購物霸王金，搭配不同產品組合最高可加碼至4,000元，並陸續於中嘉旗下指定系統台門市設立1Gbps上網體驗區，讓民眾親自感受1G棒的光纖上網服務。

2020年上網及影音產業即將跨入另一個里程碑，從行動5G釋照、4K元年啟動，到政府近年大力推行的DIGI+方案，在在宣告全民高速上網、高清影視時代將進入下一個需求階段。

中嘉bb寬頻年底前趁勢推出1Gbps光纖上網， 11家系統台直接一步到位全經營區供裝，為消費者打好高速穩定的家用寬頻網路基礎，未來能夠無縫接軌在高頻寬上乘載物聯網、雲端、AI等各種智慧應用及影音服務，享受高品質和便利的數位生活。

中嘉行銷長謝曉琳強調，中嘉目前300M以上高頻寬用戶數有逐漸上升趨勢，自9月以來平均每月成長6%，加上明年東奧全程4K轉播，整體市場對G級頻寬的需求正逐漸成形，預期未來在影音應用的推波助瀾下，消費者要的只會是更快、更高畫質、更便利的服務，除了行動網路的移動性，有家用寬頻穩定的連結和分享，才能真正達到室內室外24小時高速不斷線。

中嘉強調，作為數位匯流的大平台，不只是積極整合影音甚至智慧家庭服務，同時持續投入加強基礎網路建設，透過提供快速可靠的光纖上網，無時差連結和遞送生活娛樂及多樣多元的內容到用戶家中。

中嘉集團全台系統台包括 吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、雙子星、慶聯、港都。

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