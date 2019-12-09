環保署9日召開「台北都會區大眾捷運系統民生汐止線第二期路線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。環評委員認為，台北捷運民生汐止線第二期路線工程因沿線都屬於土壤液化的中、高潛勢範圍，但實際監測資料不足，再加上對空氣品質減輕措施需加強，初審決議補件再審。

捷運民生汐止線第二期的路線範圍皆為地下路段，從民生西路底、大稻埕碼頭東側，沿著民生西路、民生東路往東穿過基隆河，至新湖一路、民善街路口為止，長約6,865公尺，總計將設置6座車站。

捷運民汐線系統型採用專用路權中運量捷運系統，施工期程，以第二期路線（內湖至大稻埕）期程預估包括都計變更、用地取得及規劃設計等，待綜合規劃報告核定後，約9年半完工，而營運計畫採目標年列車營運方式，SB01至SB02路段最密班距約8分鐘，其餘路段最密班距約2分鐘。

環評委員指出，由於捷運的路線範圍，沿線都在土壤液化中、高潛勢範圍內，應該對如民生東路與三民路路口圓環、敦化北路等地下水位鑿井進行實際監測，補充土壤液化潛勢分析，最後環評委員也決議，全案補件後再審。

(工商 )