鄭容和在夏威夷秀出結實身材。（摘自IG）

知名韓團「CNBLUE」的30歲隊長鄭容和11月後，本月展開巡迴演唱會和歌迷相見歡。他光榮退伍後積極找尋自我，日子過得愜意又充實。卸下軍人身份後的鄭容和7日亞洲巡迴演唱會開跑，首站在首爾高麗大學舉行，連2日吸引8000名粉絲，今（9日）更宣布將於明年2月8日來台舉辦亞洲巡迴演唱會，讓等待許久的粉絲興奮不已。

卸下軍人身份的鄭容和，明年2月將來台開唱。（Applewood Taiwan提供）

鄭容和上月3日退伍後，先去了一趟夏威夷犒賞自己，並在IG上分享美景，照片中可隱約看見鄭容和當兵期間所練出的大胸肌，許久不見的近照也可對比出臉型比當兵前小了一號，精神飽滿。他在演唱會上表示：「過去還曾擔心是否還能在舞台上與各位見面，謝謝大家的等待！現在起是全新的開始，真心地答應會讓大家更幸福。」

卸下軍人身份的鄭容和，明年2月將來台開唱。（Applewood Taiwan提供）

鄭容和亞洲巡迴演唱會將前進台北、曼谷、馬尼拉等城市，台北場將於2020年2月8日在台大體育館一樓舉行，票價為新台幣6280元跟4380元兩種票價，12月14日中午12點於拓元售票系統全面啟售，相關詳情可洽主辦單位Applewood以及Applewood Taiwan官方臉書專頁。

(中時 )