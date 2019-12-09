38歲港星鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國結婚屆滿1週年，9日特別為老公新成立的「越」醫美診所開幕式高調站台，總不吝嗇於IG放閃的夫妻倆首次在台公開合體，大方十指緊扣。阿嬌一襲淡藍色深V素雅洋裝，吸引全場，她強調這次出席活動身分不是「藝人」，是「家人」，希望丈夫的診所能打出一片天。

先前阿嬌曾表示早已凍3顆卵子，做人計畫相當積極。問起賴弘國生子進度？想生幾個寶寶？性別男女喜好？他與阿嬌平常心以對，「越多越好，3個最好，男女不設限，順其自然」。結婚一年來，兩人雖各忙於工作，阿嬌也體諒老公，少接工作來爭取相處時間。為了陪伴彼此，小夫妻當起空中飛人，台灣香港兩邊跑，一個月下來相處10至14天左右。而沒見面的時候則透過電話、訊息聯絡，每晚一定要視訊「見面」維繫感情。

鍾欣潼為老公新成立的醫美診所站台。（樺舍全媒體提供）

賴弘國疼老婆不遺餘力，為了讓阿嬌在台北更有「家」的感覺，他日前特別辦了一張無限額的信用卡副卡給她，沒想到阿嬌刷卡不手軟，讓賴嚇了一跳，被問起卡片剪掉了嗎？他表示有調整其他方式，謙虛地說「能力不足，還在努力」。

年僅30歲的賴弘國與2位醫生合資成立的診所斥資6000萬元，他坦言自己貸款投資，而阿嬌也體諒他創業壓力大，所以2人婚禮後開銷有所節制。他透露阿嬌本來也想入股，「除了會對其他醫師不好意思，主要還是希望事業跟老婆分開比較好，不然她真的投資，就必須參與營運、開會等事務，她自己也有演藝事業。所以勸她不要，我自己來就好，日後有擴建、業務多再來考慮。」

(中時 )